आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Devi mere man mandir me rahti hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

देवी मेरे मन मंदिर में रहती है

Sudha Dubey

Sudha Dubey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            . एक जीती जागती देवी मेरे मन मंदिर में रहती है*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीती जागती देवी मेरे मन मंदिर में रहती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो मम्मी कहती हूँ पर दुनिया अम्मा माई कहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रख कोख में उसने पाला मुझको रक्त से अपने सींचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर गोद में उसके लेटे मैंने कई बार उसके बालों को खींचा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना एक अस्थि की पीर सहोगे 56 अस्थि का सहती है... एक जीती जागती देवी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बोले मेरे दर्द समझती अपना कभी न बताती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे जितना मैं उसे खिजाऊं पर वह न कभी सताती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संतति हित के लिए न जाने कितनी पूजा व्रत कर जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सही गलत है क्या है हितकर जननी ही समझाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसकी पूजा व्रत और दुआएं साथ में मेरे चलती है... एक जीती जागती मेरे मन मंदिर में रहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र में चाहे बड़ी हो गई पर बच्ची हूँ अभी वह मानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दुनियादारी में कच्ची हूँ यह बात वही बस जानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हसते चेहरे को भी देख कर दर्द मेरे पहचानती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर से है कोमल पर संतति के लिए यम से भी लड़ती है... एक जीती जागती देवी मेरे...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब समझती है माँ भोली पर गिनती उसे न आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घूंट एक कौर कह ना जाने कितने कौर खिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्याह हो गया मैं भी माँ हूँ पर अभी बिटिया कह कर बुलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक घर ना पहुँचती हूँ बार-बार फोन मिलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देर हो गई कब आएगी बस यही पूछती रहती है... एक जीती जागती देवी मेरे मन मंदिर में रहती है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
47 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree