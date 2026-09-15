अंग्रेजों की बंदी हूँ।

*हिंदी दिवस विशेष (2026)*

*कविता - _मैं हिंदी हूँ*_ अंग्रेजों की बंदी हूँ।

*स्वरचित: सुधा पांडेय, अंबेडकर नगर*



हां हां मैं हिंदी हूं, जी सबकी प्यारी हिंदी हूं,

हां हां मैं हिंदी हूं।



उत्तर से लेकर दक्षिण को जाती,

पूर्व की बातें पश्चिम पहुँचाती -2,

सबको बांधू एक ही डोर से न बांग्ला न सिंधी हूँ,

हाँ जी हां मैं हिंदी हूं।



भइया के हाथों में है जो बंधन,

बापू के माथे पे है जो चंदन -2,

करती मैं सबका अभिनंदन,

मां के माथे की बिंदी हूँ,

हां हां मैं हिंदी हूं जी सबकी प्यारी हिंदी हूं।



भाषा की अनुपम फुलवारी,

बचपन की प्यारी किलकारी -2,

संविधान की बगिया में सबसे रंग-बिरंगी हूं,

हां हां मैं हिंदी हूं।



अनपढ़ से मैं ज्ञानी बनाती,

स्वावलंबी स्वाभिमानी बनाती -2,

मैं नहीं करती वैर किसी से न किसी की प्रतिद्वंद्वी हूं,

हां हां मैं हिंदी हूं।



संस्कृत की बेटी कहलाती,

मीरा तुलसी के पद गाती -2,

रस छंदों के मिलन से मीठी बिल्कुल नहीं दरिंदी हूं,

हां हां मैं हिंदी हूं।



वैज्ञानिक मौलिकता वाली,

सार्थकता नैतिकता वाली -2,

नहीं है कोई दोष जी मुझमें न कलुषित न गंदी हूँ,

हां हां जी मैं हिंदी हूं।



भारत के अभिमान की भाषा,

लेकर अपने सम्मान की आशा -2,

इस आजाद वतन में अब भी अंग्रेजों की बंदी हूँ,

हां हां मैं हिंदी हूं।





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एक घंटा पहले