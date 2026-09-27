आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Aatm manthan
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

आत्म मंथन

Sudha Dubey

Sudha Dubey

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            *आत्म मंथन*
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी आईने के सामने खड़ी होती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पूछती हूँ खुद से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन हूँ मैं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुधा दूबे — एक बहू, एक बेटी, एक माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या वो लड़की जो कभी दिल खोल कर जीवन जिया करती थी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं गुमराह हो गई हूँ ग़मों के कारवां में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उभर जाना चाहती हूं, फिर से मुस्कुराना चाहती हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भागता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं निभाती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके दुख अपने आँचल में समेटती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपना मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं पीछे छूटता रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज जब एकांत में बैठती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भीतर एक आवाज़ आती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरे से कहती है —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थक गई हो न?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, थकी हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर टूटी नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि मेरे शब्द अभी जीवित हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कविताएँ अभी मेरी साँसों में हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को खोकर किसी को पाया नहीं जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले खुद को पाना पड़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी तो दूसरों को रोशनी दी जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये आत्म मंथन ही तो है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मुझे फिर से मुझसे मिलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सुधा पाण्डेय
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
22 minutes ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree