सबको मयस्सर रोटी-कपडा-मकान हो पायेगा।।

जनसंख्या नियंत्रण

जनसंख्या का बढ़ता ही जा रहा भार।

सुन लो सुन लो त्रस्त धरती माँ रही पुकार।

और ना सह पाउँगी पीडित बहुत हूँ मै,

सहते-सहते जनसंख्या वृद्धि की मार।।



संसाधन सिमट रहे लघु हुए घर-द्वार,

बढ़ता ही जाए आवश्यकताओं का अंबार ।

जल -जंगल के दोहन से सन्तुलन बिगड़ा,

जमीन बची नहीं अब खड़ी हुई गगनोन्मुख मीनार।।



खाने की पूर्ति को होने लगा कैमिकल उपयोग,

फल-सब्जी अनाज द्वारा खा रहे सभी लोग।

इसी रफ्तार से बढ़ती रही, स्थिति न संभालो,

तो हो जायेगा एक दिन जनसंख्या विस्फोट ।।



हर तरफ बेरोज़गारों की बढ़ने लगी कतार,

भूख -प्यास के संकट का हो रहा आगाज।

सिर्फ सड़को के जाल से न जीवन चल पायेगा,

बिन कृषि के उद्योग न कितने ही लगा पायेगा।।



हजारो थी जहाँ वहाँ लाख हुई बढ़कर,

लाख थी जहाँ वहाँ करोड़ हो गई।

गांव नगर, नगर महानगर हो रहे,ऐसे क्या ?

सबको मयस्सर रोटी-कपडा-मकान हो पायेगा।।

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एक घंटा पहले