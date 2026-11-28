चार पैसे क्या आये बेटी कपड़े कम हो गये

ये सोचकर दो नयन आज नम हो गये

क्या थे और क्या आज हम हो गये

ग़रीबी थी तो कपड़ों में थी बेटी हमारी

चार पैसे क्या आये बेटी कपड़े कम हो गये

-सुखप्रीत सिंह "सुखी"



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एक घंटा पहले