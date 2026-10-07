याद दिल में

याद दिल में कब तक सँभाले कोई,

ख़ाली बर्तन को कब तक खंगाले कोई।

रूह दबी है इस जिस्म-ए-लिबास में,

आकर इसमें से मुझको निकाले कोई।

-सुखप्रीत सिंह "सुखी"



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एक घंटा पहले