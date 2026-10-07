कंधा और आदमी

मरते ही आदमी कितना

प्रसिद्ध हो जाता है ।

कभी एक कंधा न था सिरहाने

आज कितने कंधे साथ हैं।

कभी अपने संबोधन से वंचित थे

आज राम नाम की गूँज साथ हैं ।

जाने कितने दिन -रात अकेले थे

पर दरवाजे के पार

आवाज़ें थी , हँसी थी,

बर्तन की खनक थी ।

उसकी खामोशी अकेली थी

कितना अजीब है यह संसार -

जब तक चेतना जागृत थी

एक कंधा मुश्किल था ।

लेकिन चेतना के शून्य होते ही

कितने कंधे साथ हैं ।

मृत्यु के लिए जरूरत है -

चार कंधों की ।

पर जीवन के लिए एक कंधा

ही काफी है ।

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49 मिनट पहले