निकला हूँ पहली बार

निकला हूँ पहली बार सफर पर सब आसान तो नहीं होगा

कुछ होंगे पराये कुछ अपने भी सब अपना तो नही होगा

चलना ही गर मेरी मंज़िल है और मंज़िल ही मेरा ठिकाना

रास्ते हों मुश्किल या आसान ये सब सोच कर क्या होगा

तुमसे पहले तुम्हारे चले हैं इसी रास्ते पर जाओ तुम भी

अभी मुझे मुश्किल होगी तुम्हारा रास्ता ज़रा आसान होगा

मेरी चाहत मेरे इरादे एक नहीं, कई सारे हैं सहर्ष गर कहूँ,

तू होगा किसी मंज़िल का, हर मंज़िल मेरा मेहमान होगा

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42 मिनट पहले