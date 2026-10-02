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बिटिया मेरी

SriPadma Kaleeswaran

SriPadma Kaleeswaran

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                            बिटिया मेरी प्यारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाल पर मोतियाँ क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुतली बोली में प्यारी मेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोलो आँखों में अश्रु क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पावन भारत की भारती तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उदास होकर बैठी क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणामयी जननी है तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाओ बिटिया कहानी तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित भू भाग पर हो तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारे-प्यारे रिश्तों से घिरी हो तू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहो जो भी माँग लो अभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्यभूमि तेरे साथ है अभी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा मुल्क है तेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ ख्वाहिश पूरी होगी तेरी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम-रतन भरी हुई इस भू में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण-गीत फैला हुआ इस खंड में
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिनका पड़ा इक आँख में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकालेंगे सारे नातें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुकून की ज़िंदगी जिओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुयश से जीते रहो
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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