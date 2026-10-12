मरता है आदमी

इस दुनिया से मैं क्या शिकवा करूँ, सोयब,

जीते जी मरता है आदमी रोज़ चीख़-चीख़कर,

फिर आते हैं कुछ लोग जनाज़े पर उसके चीख़-चीख़कर।

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57 मिनट पहले