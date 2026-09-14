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टोंस नदी के किनारे

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            टोंस नदी की अविरल धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे पास से बहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते दिनों की एक कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लहर जुबानी कहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रयागराज का वह प्यारा गाँव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी किनारे बसता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की पावन धारा संग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शुद्ध पवन वहाँ हँसता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बिजली थी, न नल था कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न घर-घर जल की धारा थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न मोटर थी, न पंप लगा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सिंचाई की धारा थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी ही जीवन, नदी सहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी हमारी माता थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घड़ा सिरों पर रखकर नारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर तलक चल जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोर हुई तो खेतों की ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे पर हल उठाते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैल जुते रहते थे आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान पसीना बहाते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का घर, खपरैल की छत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में तुलसी रहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे पर जलती लकड़ी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की रसोई महकती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया-बाती, ढिबरी-लालटेन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों में उजियारा करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद सितारे छत पर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की नींद संवारा करती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज्वार, बाजरा, अलसी, सरसों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चना, मटर, अरहर की फसलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हीं अन्न से घर चलता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन्हीं से भरती थीं थालियाँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गेहूँ तब हर घर में कहाँ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमित ही घर आता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके खेत कछार में होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही कुछ गेहूँ पाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाढ़ उतरती, मिट्टी छोड़ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती उर्वर हो जाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कछारों की उस नई मिट्टी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल सुनहरी छा जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं चना और कहीं मटर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं सरसों मुस्काती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अरहर की पीली-हरी कतारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों की शोभा बढ़ाती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न ट्रैक्टर था, न थ्रेशर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न खेतों में मशीनें थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैल और हल ही साथी थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में किसान की शक्ति थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैलगाड़ी ही साधन होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी से बोझा आता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों से घर, घर से बाजार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी तरह जीवन जाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाद बनी थी गोबर से तब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीज बचाकर रखते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल कटे तो खलिहानों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दाना-दाना बटोरते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरांती लेकर नर-नारी सब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलकर फसलें काटते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोपहरी की धूप में भी वे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसते-गाते मुस्काते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसल हुई तो पहले घर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कुछ अन्न बाजार गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिससे नमक, तेल और कपड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर में थोड़ा-बहुत आ गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कपड़े कम थे, साधन कम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मन में मान बहुत था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़े में संतोष कर लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव का अपना ज्ञान बहुत था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न पक्की सड़कें, न बसों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन कोई कतार थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कच्ची पगडंडी खेतों के बीच,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की जीवन-राह थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसात आई, टोंस उफनी तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कछारों में पानी भरता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाव कहीं जीवन की साथी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं बैल ही रास्ता करता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बाढ़ खुशी भी लाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बहुत कुछ ले जाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिल्ट बिछाकर खेतों में फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती को उर्वर कर जाती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मछली, कछुआ, जलचर कितने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी किनारे मिलते थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सरकंडे और कांस के झुरमुट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हवा चले तो हिलते थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदी किनारे बच्चे मिलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेल-खेल में दिन काटते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तैरते, कभी किनारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रेत के घरौंदे बनाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँवों में तब मेल-मिलाप था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख में सबके साथ खड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी घर में संकट आ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने बनकर लोग खड़े थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शादी-ब्याह हो या कोई दुख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारा गाँव जुट जाता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चूल्हे की आँच में जैसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा गाँव समाता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभाव बहुत थे जीवन में पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में आशा रहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत ही सबसे बड़ी पूँजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही सीख हर साँस कहती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज समय ने करवट बदली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले गाँव, बदले साधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पक्के घर हैं, बिजली पहुँची,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदली जीवन की परिभाषा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर टोंस नदी आज भी बहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसी ही कुछ बातें कहती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मुझमें अपने गाँव की स्मृतियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब भी जीवित रहती हैं।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब मेरी आँखों के आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन का वह गाँव आता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का घर, बैलों की घंटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को फिर से पास बुलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टोंस किनारे बीता बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी सबसे प्यारी थाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही खेत, वह नदी, कछारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही सरल जीवन की बाती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय बदल गया, गाँव बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदली जीवन की हर रीत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मिट्टी की वह गंध आज भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे मन में है संगीत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टोंस नदी की अविरल धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी मेरे मन में बहती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की हर एक कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लहरों के संग मुझसे कहती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी, नदी, खेत और किसान—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो मेरी पहली पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टोंस किनारे बीता बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी जीवन की शान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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25 मिनट पहले

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