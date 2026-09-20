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आहट भर से मन काँप उठे

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            डर लगता है आहट होते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि क्या-क्या कर जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहाँ पे जाऊँ, पहले क्या करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी सोच न पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सन-सन करती तेज़ हवा जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानों से टकराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिल जाते हैं वृहद वृक्ष,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती सारी हिल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम सिहर उठते हैं सोचकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब क्या होने वाला है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ तूफ़ान ही आया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या और कुछ होने वाला है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कड़क रही होती है बिजली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काली घटा घिरी होती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख आसमाँ काले बादल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में आशंका भरी होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जल कहाँ समाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर विकट वर्षा होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ जब उफनेंगी सारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती कैसे सुरक्षित होगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ़ डर वर्षा का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसारी तरफ़ डर बाढ़ का है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी तेज़ चलेगी धारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना कुछ ये बहा ले जाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने पशु-पक्षी बह जाएँगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी जनता बह जाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने गाँव और शहर डूबेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी विपदा आ जाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका घर फिर बच पाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसका चूल्हा जल पाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन किनारे बैठा रोएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन अपनों को बचा पाएगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आहट भर से मन काँप उठे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब प्रकृति विकराल हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव कितना भी शक्तिशाली हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल में बेबस हो जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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