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तेरे इश्क में

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            कहाँ-कहाँ न ढूँढा तुझको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तेरा पता लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मेरा प्रसन्न हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब होना तेरा पता चला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझे मैं पाना चाहूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे दूर न जा पाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल करता है तुझे देखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नज़रें न हटा पाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको इतना चाहूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को ही भूल जाऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-सुबह उठकर पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मै नाम जपूँ तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही गुणगान करूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगे तू ही सहारा मेरा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जेब टटोलूँ पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर और कहीं मैं जाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए इतना पागल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे तुझको पाऊँ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे लिए गई मेरी नौकरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा हुआ बर्बाद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घरवालों के गहने बेचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न हुआ फरियाद।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के सारे बर्तन बेचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न आई लाज,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे इश्क में डूब गया मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ दिया घर-समाज।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे प्यार में कितना पागल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बता नहीं सकता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा रूप-रंग देखे बिना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रह नहीं सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको पाकर होश न रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या-क्या मैं कहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नशे में डूबा रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से दूर ही रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे इश्क ने मुझे किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बर्बाद मेरी जान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे मिलने पर कुछ न बचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो गया ये मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू एक बोतल नहीं कोई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू सागर से भी बढ़कर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ समा गया तुझमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खाली मेरा घर है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा इश्क बड़ा निराला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले अपना बना लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर धीरे-धीरे सब कुछ लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझको ही तन्हा कर दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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