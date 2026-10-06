पुरानी यादें

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Sooba Lal

Sooba Lal

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                            जब-जब मैं गाँव की ओर चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गलियों ने मुझे पुकारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन कुओं का पानी पिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी ने जीवन मेरा सँवारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन राहों पर चला कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने सदा मुझे निहारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस नदी में स्नान किया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकासुंदर लगे किनारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन का प्यार पुकार रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ दे रही हवाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाग-बगीचे झूम-झूमकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहते बचपन की कथाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे चेहरे याद दिलाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनसे स्नेह और प्यार मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनको दिल से चाहा कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे ही आशीर्वाद मिला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन लोगों के संग खेला था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लड़ा-झगड़ा और रूठा था कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे पल फिर से याद आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अनमोल वे थे दिन सभी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख के क्षण, मेल-मिलन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारे वे पल, वे घर-आँगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विद्यालय, शिक्षक, अनुशासन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबने आकर मुझे पुकारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पगडंडी से रोज चला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसी राह से कॉलेज गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंधे पर थैला, आँखों में सपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन मंज़िल की ओर बढ़ा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की दीवारें बोल रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीठा रस पवन में घोल रही हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तृण-तृण, कण-कण में बसा है मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर गली ने मुझे पुकारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे अब नहीं रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ आँगन सूने हो गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ घर टूटे, कुछ जन छूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अपने ही दूर हो गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह कुआँ अब सूना पड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पोखर भी सिकुड़ गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बागों की हरियाली कम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह बचपन जाने किधर गया है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं नई सड़कें बन गईं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कहीं पुराने घर ढह गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन राहों पर कदम पड़े थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे भी जाने कहाँ गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यादों का गाँव वही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भीतर आज भी बसा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय भले सब कुछ बदल दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन का रिश्ता नहीं मिटा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव नहीं बस मिट्टी-पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव हमारी पहचान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने चलना हमें सिखाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वही हमारी पहली शान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब जीवन थक जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन गाँव की ओर चला आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी की खुशबू छूते ही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन फिर से लौट आता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंजाना जब गाँव में पहुँचा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन ने बस इतना कहा—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया चाहे दूर ले जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जड़ से कोई दूर न रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों के इस मन के कमरे में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा आज भी जीवित है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव भले पीछे छूट गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर गाँव मेरे भीतर स्थित है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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