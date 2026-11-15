शिक्षा के उजाले भीम, अधिकारों के सितारा।

नारियों के मसीहा भीम, नारियों के सहारा,

शिक्षा के उजाले भीम, अधिकारों के सितारा।

समता के पुजारी भीम, न्याय के हो देवता,

बाबा साहेब नारी के उत्थान के हो रास्ता ।



कहा शिक्षित होगी नारी,तो संसार बदलेगा,

नारी जब पढ़ेगी तभी, परिवार बदलेगा।

कलम देकर हाथों में, अंधेरा मिटाया,

उसे आगे बढ़ने के,हक़ को दिलाया।

नारियों के मसीहा भीम, नारियों के सहारा,

शिक्षा के उजाले भीम, अधिकारों के सितारा।



विवाह हो या संपत्ति हो, मिले अधिकार नारी को,

मिले सम्मान जीवन में, मिले अधिकार बेटी को।

हिंदू कोड बिल लाकर , नई राह दिखाई ,

विरासत- विवाह में भी, बराबरी की बात उठाई ।

अधिकारों की खातिर तुमने, पद तक छोड़ डाला ,

नारी के स्वाभिमान हेतु, संघर्ष कर डाला ।



न पुरुषों से कोई छोटा, न नारी उनसे कमतर है,

समान अधिकार ही मानवता का स्वर है।

नारी को न समझो,घर की चारदीवारी तुम,

वो भी हैं राष्ट्र निर्माता, ये बात स्वीकारो तुम।

नारियों के मसीहा भीम, नारियों के सहारा,

शिक्षा के उजाले भीम, अधिकारों के सितारा।



संविधान में सबको तुमने, समान अधिकार दिया,

जाति-धर्म,लिंग से ऊपर,उठने का आधार दिया।

स्वतंत्रता और समता का, तुमने संदेश दिया,

स्वयं निर्णय लेने का हर नारी कोअधिकार दिया।



आज बेटी पढ़ रही है, आसमान छू रही है,

हर क्षेत्र में आगे बढ़कर, नई पहचान बुन रही है।

वो सेना में, विज्ञान में, प्रशासन में छाई है,

बाबा साहेब की सोच ने, नई राह दिखाई है।

नारियों के मसीहा भीम, नारियों के सहारा,

शिक्षा के उजाले भीम, अधिकारों के सितारा।



नारी का सम्मान जहाँ राष्ट्र वह महान है,

नारी की मुस्कान में ही, भारत का सम्मान है।

जब तक दुनिया में नारी का, अधिकार अधूरा होगा,

बाबा साहेब का सपना ,कभीनहीं हुआ होगा।

नारियों के मसीहा भीम, नारियों के सहारा,

शिक्षा के उजाले भीम, अधिकारों के सितारा।

– सूबा लाल ‘अंजाना’

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एक घंटा पहले