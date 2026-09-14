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माटी का घर, खपरैल की छत

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            जीवन भी वह कितना मुश्किल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब अपना कोई खेत नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर खेत थे उनके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीच हमारा घर होता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों के खेतों पर निर्भर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत ही पहचान हमारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मिट्टी को सींचा हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर अपनी न दावेदारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसातों में खेत लबालब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर फसलें रहती थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हरियाली की चादर बिछती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँखें अपनी कुछ कहती थीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शौचालय तब गाँव में कहाँ था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुविधा कोई पास नहीं थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों के सिवा गरीबों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी कोई आस नहीं थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फसलें खड़ी चारों ओर होतीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाज बचाना कठिन बहुत था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-सवेरे अँधियारे में जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो जीवन का दुखद सत्य था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबंगों का अपना डर था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ही कानून था चलता ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब अगर आवाज उठाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर ही इल्जाम था मढ़ता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरना, धमकाना, आँख दिखाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका जैसे खेल बना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमजोरों को दबाकर रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो उनका हक बना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जात-पाँत का खेल उन दिनों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-गाँव में चलता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऊँच-नीच की दीवारों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव मन भी बँटता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटी-छोटी बातों पर अक्सर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू-तू, मैं-मैं होती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में पलती जात की दूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बात-बात पर होती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीब की हालत ऐसी थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना भी मुश्किल होता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेट भले ही खाली रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी श्रम करना पड़ता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न अपना खेत, न अपना साधन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सिर पर पक्की छत थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी आँखों में सपना था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत ही अपनी ताकत थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी का घर, खपरैल की छत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँगन में तुलसी रहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चूल्हे पर जलती लकड़ी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की रसोई महकती थी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दीया-बाती, ढिबरी-लालटेन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रातों में उजियारा करती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद सितारे छत पर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की नींद संवारा करते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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