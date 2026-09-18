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मन हल्का करें

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            ढलती उम्र में कुछ करें न करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का बोझ हल्का जरूर करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीती बातों को ढोते-ढोते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अपने मन को भारी करें?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराने मित्रों से मिलते रहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ कहिए और कुछ सुनते रहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख-दर्द अगर मन में पलता हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से उसको बाँटते रहिए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी बातें सताती बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ यादें आँखें भिगोती बहुत हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बीत गया, उसको भूल जाइए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छी यादों को ही दिल में बसाइए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई मिले न मिले जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद से हँसना सीख लिया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आईना देखकर मुस्कुरा लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को थोड़ा खुश किया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस उम्र में लोग तो बोलेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हँसेंगे, कभी कुछ कहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात को दिल पर मत लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातें सुनकर अनसुना करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते-फिरते गुनगुनाते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसते रहें और मुस्कुराते रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरीर साथ दे जब तक अपना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने हाथों से काम करते रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो काम स्वयं कर सकते हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें दूसरों पर निर्भर न हों।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे-छोटे कामों में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने जीवन का आनंद खोजें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बातें मन को अच्छी न लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको मन में जगह न दिया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शब्द का उत्तर देना जरूरी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ बातों को चुपचाप छोड़ दिया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुढ़ापे की असली जीवन-चाबी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तन से ज्यादा मन को संभालना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कम शिकायत, ज्यादा मुस्कान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिंता कम, खुशियाँ ज्यादा बाँटना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न बीते कल का बोझ उठाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आने वाले कल से डरें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज मिला जो सुंदर जीवन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको हँसकर जिया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों से प्रेम, बड़ों का सम्मान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मित्रों से अपनापन रखा करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा समय प्रभु के नाम करें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा मन के नाम भी किया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की कमियाँ गिनने से बेहतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी खुशियाँ गिना करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना मिला है जीवन में अब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके लिए शुक्रिया किया करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र ढलना अंत नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का यह नया पड़ाव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में उमंग बची हो जब तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिन जीने का एक नया भाव है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए उम्र चाहे जितनी हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल को बूढ़ा कभी न होने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसते रहें, मिलते रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मन को बोझिल कभी न होने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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