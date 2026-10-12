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जीना सीखो

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            उम्र ढल रही पुरानी चादर-सी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको सीना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन की खुशियाँ बिखरी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनको चुनना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यारों की उन प्यारी यादों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से बटोरना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख-दुख में जो साथ रहे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे मिलना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी फोन पर बातें करके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को हल्का कर लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यादों के पन्ने खोल-खोलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों के पल जी लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन-संगिनी की बातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरबत समझकर पी लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे-बहू के साथ प्रेम से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर मिलकर रह लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर बात का उत्तर देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरी नहीं समझ लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर की छोटी-मोटी बातों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसकर टालना सीख लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान में कड़वे बोल पड़ें तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धीरज रखना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीखी बातों की आँच में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद को तपना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी जिद को थोड़ा छोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों को समझना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ झुकने से प्रेम बचे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ झुकना भी सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चों को उपदेश न देकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनका मन पढ़ना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी दुनिया अलग है तुमसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह सच स्वीकारना सीखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल का शोक छोड़कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज में जीना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कुछ मिला है जीवन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसमें खुश रहना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-सुबह जब सूरज निकले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई उमंगें भर लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थोड़ा चलना, थोड़ा हँसना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के लिए भी जी लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर जाकर शीश झुकाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रेम जगाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेवा, सुमिरन और सद्भाव से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन सफल बनाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भले ही ढलती जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को मत ढलने देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की इस संध्या में भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आशा का दीप जलाए रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन केवल काटो मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल को त्योहार बना लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें साथ निभाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब तक जीना सीख लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल "अंजाना"
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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