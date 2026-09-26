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इंसानियत खोज रहा हूँ

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            भीड़ भरी इस दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान तो भरे पड़े है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इन्हीं इंसानों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत खोज रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तरह तरह के लोग यहां हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों पर मुस्कान बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर से कुछ अंदर हैं कैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्ची पहचान खोज रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नफ़रत के बाजार सजे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यार कहाँ अब मिलता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही अपनों से डरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा क्यों अब दिखता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आँसू दिख जाएँ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखों में नमी आ जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूखे को दो रोटी देकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका मन भी मुस्काए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाति-धर्म से ऊपर उठकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मानव को मानव माने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख में साथ खड़ा हो जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन कहे दर्द को पहचाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन-दौलत सब यहीं रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ न कोई जाएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेकी का छोटा-सा दीपक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन भर जलता जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं महल, न सिंहासन माँगूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई सम्मान बड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतना हो—दुख में कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दे, “मैं हूँ तेरे साथ खड़ा।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसीलिए इस भीड़ भरी दुनिया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से यही पुकार रहा हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मस्जिद बाद में देखूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले इंसानियत खोज रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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35 minutes ago

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