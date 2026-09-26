इंसानियत खोज रहा हूँ।

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                            सच की कोई जगह नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ का वृहद पसारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सादा जीवन न चाहिए किसी को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आडंबर ही प्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ का सोना, झूठ की चाँदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ का ही संसारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकली कपड़े, नकली मेकअप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नकली भाईचारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातों में मिठास बहुत है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में विष की धारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरे पर मुस्कान सजी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल में दर्द हमारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों में अब प्यार कहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वार्थ का बोलबाला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना मतलब पूरा करने को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई मतवाला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच बोलो तो लोग खफा हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ बोलना न्यारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईमानदारी बोझ बनी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेईमानी का सहारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंदिर-मस्जिद खूब बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में अंधियारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थर की पूजा करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीता मानव हारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मैं उम्मीद लगाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे मन को पुकार रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस झूठी दुनिया के बीचों-बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसानियत खोज रहा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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