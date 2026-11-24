हारकर जीत जाना

हारकर हार भी जाए तो कोई बात नहीं,

हारकर जीत जो जाएँ, तो बड़ी बात हुई।

गिरकर ही संभल जाना तो है हुनर कोई,

गिरकर जो भी उठ जाए, वही सिकंदर है।



मंजिलें मिलती नहीं कोई भी आसानी से,

राहें भी बदल जाती हैं परेशानी से।

जो कोई ठोकरों से सीखकर आगे बढ़ता ,

वही इतिहास के पन्नों का एक कारीगर है।



हार से हौसला कभी न टूटना चाहिए,

मुश्किलों में कदम भी नहीं रुकना चाहिए।

जीत भी उसी की होती है अंत में जाकर,

जिसका विश्वास प्रयासों में सदा निरंतर है।



हारना कुछ नहीं केवल एक पड़ाव होता है,

जीत का रास्ता भी इसी से होकर जाता है।

जो हार को भी अपनी ताकत बना लेता है,

वही जीवन की बाजी जीतता बराबर है।

-सूबा लाल ' अंजाना '

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एक घंटा पहले