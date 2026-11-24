छोटी-सी सीख भी जीवन की दिशा बदलती है।

ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक,

सबसे छोटे लोगों से मिलता है।

किताबों में ज्ञान बहुत है,

पर अनुभव जीवन से मिलता है।



जिनके पास धन-दौलत नहीं होती,

उनके पास दिल का खजाना होता है।

जो स्वयं अभावों में जीते हैं,

उनका अनुभव बड़ा सुहाना होता है।



कभी गरीब की ईमानदारी देखो,

कभी मजदूर की मेहनत देखो।

कभी बच्चे की सच्चाई सीखो,

कभी बुजुर्गों की गहराई देखो।



ऊँचे पद पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता,

बड़ा वह है जिसका व्यवहार बड़ा होता।

कद से नहीं, किरदार से पहचान बनती है,

छोटी-सी सीख भी जीवन की दिशा बदलती है।

-सूबा लाल ' अंजाना '

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एक घंटा पहले