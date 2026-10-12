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हर चेहरा सब कुछ नहीं कहता,

Sooba Lal

Sooba Lal

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            आँसू कब निकल आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसको इसकी खबर होती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी भी अपनी भाषा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनकी भी अपनी व्यथा होती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द हृदय में बढ़ जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्द कहीं खो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की गहरी चोटों से फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू बाहर आते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ की आँखें नम हो जातीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बेटा घर से जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी की विदाई के पल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल भर-भर आता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम मिले तो नयन चमकते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन में आँसू आते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसों बाद मिलें जब अपने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन खुशी बरसाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछड़ने का दर्द हो जब भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें सब कुछ कह देती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बातें होंठ नहीं कहते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें उनको कह देती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी गलती समझ में आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पश्चाताप भी रुलाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का मैल धुल जाए जब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंसान स्वयं को पाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुशी में आँसू छलकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सफलता रुलाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों की मेहनत की कीमत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बूँद समझाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी गरीब की पीड़ा देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी असहाय की आँखें पढ़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके आँसू प्रश्न कर रहे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब जागोगे? कुछ तो करो!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू कोई हार नहीं हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मन की सच्ची आवाज़ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूखे होंठ भले चुप रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में छिपे हज़ार राज़ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन इतना भी मत रोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिम्मत ही बह जाए साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द को अपनी शक्ति बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर बढ़ना लेकर नई आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू ईश्वर का वरदान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का बोझ उतारते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी तोड़ते भीतर से ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हमें सँवारते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए इन्हें न समझो केवल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख की कोई निशानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँसू के पीछे छिपती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जिंदगी की कहानी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँसू पढ़ना सीखो जग में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरा सब कुछ नहीं कहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की आँखों का सन्नाटा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दर्द छिपाए रहता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल “अंजाना”
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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