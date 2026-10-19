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आँखें सब कुछ बयाँ करती हैं

Sooba Lal

Sooba Lal

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                            आँखें सारी कथा बयाँ करती हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन बोले सब कुछ कहती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके दिल में क्या पलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसकी धड़कन क्या कहती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन आँखों में ऐसा जादू है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन का दर्पण बन जाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासूम से बच्चे का रोना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुख-दर्द सभी बतलाती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें आत्मा का दर्पण हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन शब्दों के भी बोलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लफ़्ज़ ज़ुबाँ तक आ न सकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब मन के राज़ खोलती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़ुबाँ झूठ का सहारा लेकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच को अक्सर छिपा लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँखें दिल की गहराई में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छिपी व्यथा दिखला देती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो अश्क अधूरे रह जाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पलकों में ठहर जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गिरकर धूल में बिखरें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे दर्द की कथा सुनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें केवल आँखें ही नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मन की सच्ची भाषा हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनमें प्रेम, विरह और वेदना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की अमिट परिभाषा हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सूबा लाल ‘अंजाना’
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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