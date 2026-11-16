कोई हारकर भी हँसता है, कोई जीतकर भी वीरानी है।

एक कविता — हर उस इंसान के नाम, जो मुस्कुराकर अपना दर्द छिपा लेता है।



कितने चेहरे हँसते देखे, कितने दिल उदास मिले,

होंठों पर मुस्कान मिली, आँखों में सवाल मिले।



बचपन की वो छोटी दुनिया, कितनी प्यारी होती थी,

थोड़ी-सी ज़िद पर खुशियाँ थीं, हर शाम हमारी होती थी।

न कल की कोई चिंता थी, न कल का कोई डर था,

मुट्ठी भर सपनों में ही, अपना सारा शहर था।



माँ की ममता समझ न पाए, पिता का मौन पढ़ न पाए,

जिन्होंने अपनी उम्र गँवाई, हम उनके दिन गिन न पाए।

अब जब उनकी याद सताती है, मन चुपके से भर आता है,

वक़्त लौटकर आता नहीं, बस बीता कल याद आता है।



कुछ रिश्ते वक़्त ने छीन लिए, कुछ फ़ासलों में खो गए,

जो कभी अपने हुआ करते थे, जाने कब अजनबी हो गए।

जिनसे हर बात कहा करते थे, उनसे अब बात नहीं होती,

कुछ लोगों की कमी तो रहती है, मगर मुलाक़ात नहीं होती।



कभी ख़्वाबों का आकाश था, अब फ़र्ज़ों की ज़मीन है,

चेहरे पर हँसी सजी हुई, आँखों में थोड़ी नमी है।

सबका हाल पूछते-पूछते, अपना हाल भुला बैठे,

दूसरों को हँसाते-हँसाते, अपनी हँसी गँवा बैठे।



कोई पूछे दर्द तो कह दें, मगर सुनने वाला कौन है?

भीड़ तो है इस दुनिया में, मगर अपना वाला कौन है?

हर बात बताई नहीं जाती, हर आँसू दिखाया नहीं जाता,

कुछ दर्द ऐसे होते हैं, जिन्हें शब्दों में ढाला नहीं जाता।



फिर भी सुबह उठ जाते हैं, फिर सपने सजाते हैं,

टूटे हुए अरमानों को, फिर सीने से लगाते हैं।

शायद इसी का नाम ज़िंदगी है, गिरकर भी चलते जाना,

अपने हिस्से की धूप में भी, दूसरों के लिए मुस्कुराना।



और आख़िर में बस इतना समझ आया...



हर शख़्स की अपनी कहानी, हर आँख में कुछ पानी है,

कोई हारकर भी हँसता है, कोई जीतकर भी वीरानी है।



हम सबके भीतर कुछ ऐसा है, जो किसी से कहा नहीं जाता,

हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे, एक सच छिपा रह जाता है।



कभी किसी का हाल पूछो, तो जवाब पर मत जाना,

कभी उसकी ख़ामोशी भी सुनना, हर दर्द ज़ुबाँ पर नहीं आता।

— सोनू गवारिया

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एक घंटा पहले