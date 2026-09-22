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बेवफा हो ना सकी

sonia saini

sonia saini

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                            सोचती हूं ,हो जाऊं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं भी बेवफा ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम्हारा जैसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुनर पा ना सकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के दरवाजे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर तुम्हारी दस्तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने मन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिटा ना सकी ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम अभी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही कही हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी बेवफाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को आज तक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पचा ना सकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुस्ताख है ,ये आंखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम्हें देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आने लगती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मेरे नहीं हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना ,इन आंखों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
को समझ ना सकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारे वायदे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ऐतबार था ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हे चाहकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पा ना सकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम हमेशा, तुम रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तुम्हारी होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर अपनी कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
,हो ना सकी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंसू आते हैं तन्हाई में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यो मैं तुम्हें, आज भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी भूला ना सकी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-सोनिया सैनी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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