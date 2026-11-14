किन्तु जब कोई हमसे प्रेम करता है तब यह बात साधारण नहीं होती है

जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो यह बात साधारण हो सकती है

किन्तु जब कोई हमसे प्रेम करता है तब यह बात साधारण नहीं होती है

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एक घंटा पहले