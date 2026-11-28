तुम्हें खोकर मैंने ख़ुद को पाया है

क्या कमी रह गई थी,

जो तुम बेवफ़ा हो गए?

खोया है मैंने मेरा जहाँ,

तुम बेख़बर रह गए?



तुम मेरी आख़िरी मंज़िल थे,

तुम मेरे जन्मों के हमसफ़र थे,

मैं भूल गई, थोड़ी पागल थी,

तुम मेरे नहीं। तुम एक भ्रम थे।



दिल में धड़कन थी,

मैं भी कभी ख़ुश थी,

ख़्वाब अधूरे दिखा गए,

सपने आँखों में सजा गए।



तुमने जो किया,

क्या तुम्हें है पता?

है मंज़िल मेरी तनहा।

सब हैं मुझसे ख़फ़ा।



तुम बिन मैं तड़पती रही,

तनहा रातों से लड़ती रही,

तुम थे ही नहीं मेरे कभी,

तुम्हें अपना समझती रही।



अच्छा हुआ जो तुम चले गए,

मुझको मेरा जहाँ दे गए,

तुम्हें खोकर मैंने ख़ुद को पाया है,

तुम तो मुसीबत ही बन गए...

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एक घंटा पहले