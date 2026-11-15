मुझको हर एक अपना बेगाना लगे।

बिन तुम्हारे न मौसम सुहाना लगे।

गीत खाली और खाली तराना लगे।

दूर जब से गए हो नज़र से सनम,

मुझको हर एक अपना बेगाना लगे।

-सोमेश सावन

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

59 minutes ago