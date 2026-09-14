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बेटी की विदाई

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                            बेटी की विदाई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे घर से विदा होते देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन माँ की बेटी को मैंने—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पापा” कह कर रोते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“इतनी क्या जल्दी थी पापा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या रूठ गए हैं मुझसे पापा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो अभी बच्ची हूँ पापा!”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानो, ऐसा कहते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“समय पे खाना खाना पापा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियत दवाएँ लेना पापा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना ख्याल रखना पापा;”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजल नयन से कहते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“क्या पापा! तुम रूठ गए हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“बेटी, पापा न रूठे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी खुशियों के भूखे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी, यह तो नियम अटल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको जाना अपने घर है।“
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“फिर पापा! यह घर था किसका?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा कुछ न बोल सके फिर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर को न डोल सके फिर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“तू मेरी लाडो बेटी है,”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पापा को बस कहते देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस दुःख को भी सहते देखा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“पुनः न बेटी पूछे मन में—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर पापा! यह घर किसका है?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना कह, फिर विदा हुई वह...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह रोई, मैं भी रोया था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतर्मन खोया-खोया था;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस रात न ढंग से मैं सोया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर! क्या तू न रोया था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू भी तो रोया ही होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढंग से न सोया ही होगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पुनः तू सृष्टि रचना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नियम तू अपना ज़रा पलटना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनः न घर बेटी का छूटे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अटल नियम यह जग का टूटे...!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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