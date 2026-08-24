आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Bhishm Pitamah Thoughts of the Last day
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

भीष्म पितामह के सरसैया पर उठे भाव और महाभारत

SK Shukla

SK Shukla

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अग्रणी पत्रिका अमरउजाला के मेरे अल्फ़ाज़' कॉलम हेतु स्वरचित कविता प्रकाशन के संबंध में निवेदित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की मेरी भूमिका अब पूरी हुई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म की राह पर मेरी यात्रा पूरी हुई।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शरशय्या पर पड़ा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मन अभी भी जाग रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अनुभवों का सूर्य अस्त हो रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारे हाथों में नया प्रभात है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अध्याय अब समाप्त है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम्हारी बारी है आगे लिखने की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने जो देखा, उससे सीख लेना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भूल हुई, उसे मत दोहराना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म कठिन हो सकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अधर्म कभी स्थायी नहीं होता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राज्य तुम्हारा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्णय तुम्हारे हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय तुम्हारा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर स्मरण रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शक्ति का मूल्य उसके सदुपयोग में है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जा रहा हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मेरे अनुभव तुम्हारे साथ रहेंगे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी कथा यहाँ समाप्त नहीं होती—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह तुम्हारे कर्मों में आगे बढ़ेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा अध्याय समाप्त हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तुम अपनी कथा लिखो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धर्म को आधार बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य को दीपक बनाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करुणा को हृदय में रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कर्तव्य को अपना पथ बनाकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही मेरी अंतिम शिक्षा है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनुष्य चला जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर उसके कर्म
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आने वाली पीढ़ियों में जीवित रहते हैं।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
51 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree