जिसे पकड़ कर भी इंसान ख़ाली ही रह जाता है।

जब भारी महफ़िल के शोर से अलग होते हैं,

पहली बार हम ख़ुद से मिलते हैं। हम देखते हैं दुनिया से ज़्यादा शोर हमारे अंदर है।

हम मिलते हैं अपनी इच्छाओं से,

जो हर पल बाहर में जीना चाहती हैं।

हम रूबरू होते हैं अपने अंदर के लगाव से।

हम देखते हैं बिना गहराई के, बिना प्रेम के, हम सिर्फ़ सामने वाले से चिपक ही जाते हैं। अकेलेपन से दूर भागते हैं, ख़ुद को भरने के लिए कोई इंसान या चीज़ें खींचना चाहते हैं।

और इसलिए इसके बाद में हमारे अंदर एक अधूरी चाह होती है।

जीवन में गहराई चाहिए होती है, प्रेम चाहिए होता है,

जो एक साफ़ मन से निकलता है।

अब से हम अपने उस शोर को सुनते हैं जिसे हर पल कोई न कोई चीज़ चाहिए।

असल में हम जानते नहीं हमें क्या चाहिए।

जिस पल से हम पैदा होते हैं, हमें समाज बताती है हमें क्या चाहिए।

और वह हर चीज़ बाहरी है,

जिसे पकड़ कर भी इंसान ख़ाली ही रह जाता है।

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39 minutes ago