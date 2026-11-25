सारे लफ़्ज़ बह गए

समंदर जितनी बेचैनी थी

सोचा पन्नों में समा लूं

सारी बेचैनी लिखने ही बैठी थी

यूं हुआ कि समंदर आंखों में ही था

सारे लफ़्ज़ बह गए

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एक घंटा पहले