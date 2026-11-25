विश्वगुरू भारत मेरा।

आर्यों की भूमि ये आर्यावर्त,

सदियों पहले था विश्वगुरू।

वेदों का प्रादुर्भाव ज्ञान-विज्ञान,

यहीं से हुआ शुरू।।

सदियों पहले भारत आगे था,

ज्ञान और विज्ञान में भी।

तप योग,तपस्या,न्याय,धर्म,

धन धान्य और सम्मान मे भी।।

स्वादिष्ट,शुद्ध आहार भी था,

जीवन में शिष्टाचार भी था।

निज संस्कृति और सभ्यता से,

भारत वासी को प्यार भी था।।

सदियों पहले-2

दानी दधीचि जी हरिश्चंद्र हुए,

भामाशाह कर्ण जैसे।

श्री राम ,कृष्ण,पुरु,भीष्म,

और सुत हुए कुमार श्रवन जैसे।।



सब सुखी,निरोगी,स्वस्थ रहें,

वसुधैव कुटुंब कहा हमनें।

कल्याण विश्व भर का ही हो,

कामना करी ये भारत ने।।

सदियों पहले-2

यदि वर्तमान की बात करें,

हम चहुं दिशि दृष्टिपात करें।



तो विश्व गुरू भारत मेरा,

कुछ और दिखाई देता है।

अंधानुकरण,परिवर्तन का,

अब दौर दिखाई देता है।।



भारत की गुरुता का गौरव,

दिन प्रतिदिन घटता जाता है।

वो विश्वगुरू अखण्ड भारत,

टुकड़ों में बंटता जाता है।।2



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एक घंटा पहले