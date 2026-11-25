यदि राम जी की भक्ति करना चाहते हो तुम।।

अंतः करण पवित्र करना चाहते हो तुम।

पाना भी स्वर्ग सिंधु तरना चाहते हो तुम।।

श्री राम के चरित्र को जीवन में धारिए।

यदि राम जी की भक्ति करना चाहते हो तुम।।



श्री राम कभी धर्म से विचलित नहीं हुए।

वनवास मिलने पर भी वो चिंतित नहीं हुए।।

उत्तम गुणों से युक्त थे धर्मज्ञ दृढ़व्रती।

माता-पिता ,भाई पे वो क्रोधित नहीं हुए।।



श्री राम ने कभी भी मध्यपान न किया।

माता-पिता ,बुजुर्गों का अपमान न किया।।

धन,धर्म,यश,श्री,ज्ञान व वैराग्य से परिपूर्ण।

होते हुए भी राम ने अभिमान ना किया।।



सबरी के मीठे बेरों को जो राम खाएगा।

केवट को भी जो प्रेम से गले लगाएगा।।

श्री राम के चरित्र का जी अनुशरण करो।

तो राम जी भी और राम राज्य आएगा।।



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एक घंटा पहले