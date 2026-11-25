तो भगवन किसी को बुढ़ापा न आए।।

जो अंधे की लाठी का न हो सहारा,

तो भगवन किसी को बुढ़ापा न आए।

जो हैं प्राणदाता पिता और माता।

वो भटकें न दर-दर की ठोकर न खाएं।।



हंसा तू हंसी वो तु रोया वो रोई,

तु तकलीफ में था वो जागी न सोई।।

वो बिस्तर वो चादर वो साड़ी भिंगोई,

थी ठण्डी की रातें वो गीले में सोई।।

जो स्नेह हम पर लुटाए असीमित,

कभी उनकी आंखों में आंसू न आंए।

वो भटकें न ...

तपा जब था खेतों में वो दिन दुपहरी,

सजा पाई थी तब ये काया तुम्हारी।

सुखों को जुटानें में बीती जवानी,

कमाते-कमाते उमर बीती सारी।।

कहें किंतु बेटे किया तुमने क्या है,

यही दोष माता-पिता पर लगाएं।

तो भगवन किसी...

चुभे दिल में कांटो सा एहसास होती,

महीनों न बोले जो कुछ बात होती।

वो सम्मान मां जैसा दे ही न पाई,

बहू के लिए क्यों बुरी सास होती।।

बुढ़ापे में मां-बाप की जिम्मेदारी,

बहू-बेटे से जो निभाई न जाए।

तो भगवन किसी को बुढ़ापा न आए।।



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