अनकही बातें

{"_id":"5d9a38288ebc3e0173477c66","slug":"shubhi-yadav-unkahi-baatein","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0905\u0928\u0915\u0939\u0940 \u092c\u093e\u0924\u0947\u0902","category":{"title":"Mere Alfaz","title_hn":"\u092e\u0947\u0930\u0947 \u0905\u0932\u094d\u092b\u093e\u091c\u093c","slug":"mere-alfaz"}}

Like It

Lagta hai jindagi mein nahin rah gai pyas,Aisa lagta hai khoti ja rahi hai aas.Mana ae zindagi khafa hai tu humse,Aisa bhi kya gussa Jo itne gam barse.Halanki ki teri jeet se hi hai meri Jeet,Magar pata nahin kyun tu lagti nahin Manmeet.Thak gaye hain hum in betuke sangharshon se,Ab to intezar hai ki bhar jaaye Harshon se.Agar Na hota ye Dil Awara,To kab ka ho chuka hota apna,Ye sansar Sara.Kitne tadpegi ae achai,Tera kuchh Na hoga yahi hai sacchai.Ab to lagta hai Na hoga gujara,Kyunki feeka hi lagta hai har najara.Aji ham to Shayar hai,Tumhen kya Laga ham kayar hai.Isliye zindagi chahe karle tu kitne Sitam,Hans hans ke sahenge ham.- हमें विश्वास है कि हमारे पाठक स्वरचित रचनाएं ही इस कॉलम के तहत प्रकाशित होने के लिए भेजते हैं। हमारे इस सम्मानित पाठक का भी दावा है कि यह रचना स्वरचित है।आपकी रचनात्मकता को अमर उजाला काव्य देगा नया मुक़ाम, रचना भेजने के लिए