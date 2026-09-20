काटो से सजी जिंदगी

कांटों से सजी ये जिंदगी, यहां हर दम फूल बिछाते कैसे ? चलते - चलते कब चुभ जाये, हर वक्त बचकर पाते कैसे ?.

नीले से इस अम्बर से काले बादल आते कैसे ? बारिश की बून्दों की तरह लोग बिछड़ जाते कैसे ?

ये दुनिया इतनी भोली दिव्यूढी, पर इतना जहर बुनाती कैसे ?



मतलबी चाल चले, हर वक्त इंसानियत बेच याती कैसे ?

पत्थर को देख लोग तो, पत्बर भी अब बन जाते कैसे ? जब लूट चुका समाज तो, इज्जत अब अपनी बचाते कैसे ?.

आंखों से आंदों मिलाते कैसे अब आंखों में हैं आंसू लिए, बेशर्म - सी हांसी छिपाते कैसे ?.

बुराईयां बढ़ती जा रही, देखा समाध तो पता चला, हर युगों में अन्त अति 'कैसे ?.

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48 मिनट पहले