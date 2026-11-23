शिव के त्रिशूल की महिमा

तीन शूलों में छिपा हुआ, सृष्टि का हर सार है,

शिव के हाथों में सजा, अद्भुत शक्ति का आधार है।

एक शूल संहार का प्रतीक, दूजा सृजन की आस है,

तीसरा पालन का संदेश, यही शिव का विश्वास है।



ना सोने का, ना चाँदी का, ना हीरे का श्रृंगार है,

भोलेनाथ के त्रिशूल में, ब्रह्मांड का विस्तार है।

जिसके आगे झुक जाता है, अहंकार का हर अभिमान,

उसकी एक हुंकार से काँपे, धरती और आसमान।



जब-जब पापों का अंधियारा, धरती पर छाने लगता है,जब अन्याय का हर चेहरा, सीमा लाँघने लगता है।

तब त्रिशूल उठाकर शंकर, धर्म की राह दिखाते हैं,दुष्टों के अभिमान मिटाकर, सत्य का दीप जलाते हैं।



ना भय है उनको काल का, ना चिंता संसार की,

राख लगाए बैठे योगी, सुध लेते हर प्राणी की।

डमरू की धुन में सृष्टि बसे, जटाओं में गंगाधार,

त्रिशूल लिए कैलाशपति, करते जग का उद्धार।



यह केवल अस्त्र नहीं है, यह जीवन का ज्ञान है,

मन के तीनों दोष मिटाना, इसका सच्चा मान है।

काम, क्रोध और लोभ मिटें, जब शिव का ध्यान लगे,

मन के भीतर बसा अंधेरा, पल में दूर भागे।



हे नीलकंठ! तेरी महिमा का, कैसे करूँ बखान,

तेरे चरणों में ही मिलता, जीवन को सम्मान।

तेरा त्रिशूल सिखाता हमको, सत्य पर अडिग रहना,

चाहे कितने संकट आएँ, धर्म का साथ न छोड़ना।



हर हर महादेव का नारा, गूँजे बारंबार,शिव के त्रिशूल की छाया में, सुरक्षित रहे संसार।

ना माँगूँ मैं महल-अटारी, ना माँगूँ धन-धान, बस इतनी कृपा रखना भोले, बना रहे तेरा ध्यान!

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एक घंटा पहले