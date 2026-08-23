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पीताम्बरा माँ बगलामुखी

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            पीताम्बर में सजी भवानी, पीत रंग में जग सारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दर पर जो भी आया, माँ तूने उसको दिया सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ बगलामुखी शक्ति अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा जग में नहीं कोई पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महिमा जो गाए माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कट जाए उसके दुख के भार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शत्रु-बाधा जब घेरने आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में जब अँधियारा छाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा नाम जो हृदय पुकारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ तू उसके कष्ट मिटाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी दृष्टि पड़े जिस ओर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुर्बलता हो जाए चितचोर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की छाँव मिले तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे मन में जागे भोर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीली चुनरी, पीला श्रृंगार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुख पर तेरे तेज अपार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीताम्बरा हे जगदम्बे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू ही शक्ति, तू ही आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाणी को तू शक्ति प्रदान कर,मन से भय का अंत कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य की राह दिखा माँ मुझको,हर संकट से मुक्त कर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में शीश झुकाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा ही गुणगान मैं गाऊँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक साँसें चलती जाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ तेरा नाम ही ध्याऊँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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