आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Maa sidhidatri
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

माँ सिद्धिदात्री

Shreya Singh

Shreya Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कमल के आसन पर माँ विराजीं, मुख पर दिव्य प्रकाश है, चार भुजाओं वाली मैया, तेरी महिमा अपरंपार है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री, तेरे चरणों में दुनिया सारी। तेरी कृपा से राहें सजतीं, तू ही सबकी पालनहारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शंख, चक्र और गदा धारण कर, कमल हाथ में खिलता है, तेरे दर पर शीश झुकाने, हर दुखियारा चलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिद्धि-बुद्धि का वर देने वाली, तू भक्तों का मान है, तेरी ममता की छाया में, मिलता सच्चा ज्ञान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री, तेरे चरणों में दुनिया सारी। तेरी कृपा से राहें सजतीं, तू ही सबकी पालनहारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौ दिन की आराधना पूरी, मन में तेरी आस रहे, तेरे नाम का दीप जले माँ, हृदय में तेरा वास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार का अंधकार मिटे, मन में प्रेम जगाना माँ, भटके हुए सभी प्राणों को, सच्ची राह दिखाना माँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धन से बढ़कर ज्ञान दे मैया, मन में निर्मल भाव रहे, सुख में भी हम तुझे न भूलें, दुख में तेरा साथ रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय माँ सिद्धिदात्री, जय माँ सिद्धिदात्री, तेरी महिमा सबसे न्यारी। तेरे आशीष से महके जीवन, हे माँ जग की सुखकारी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नमन तुझे हे जगत जननी, नमन तेरा दरबार, तेरी कृपा बनी रहे माँ, बस इतना-सा उपहार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महानवमी के पावन दिन पर, करती हूँ स्वीकार, मेरे मन के हर शब्द में माँ, बस तेरा ही हो गुणगान।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
1 hour ago

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree