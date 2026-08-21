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माँ गौरी -उजली सी आस

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            साँझ ढले जब दीप जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में तेरी ज्योति जले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ गौरी, तेरे नाम से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने आँगन फूल खिले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे पर सिंदूर सजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयनों में विश्वास रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की छाँव मिले तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर मौसम मधुमास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बेटी में ममता बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू बहना बनकर प्यार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू पत्नी के धैर्य में बसती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू माँ का सच्चा आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ नारी चुप रह जाती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू उसकी आवाज़ बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे मन के कोने-कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जीने का राज़ बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर में तेरा नाम गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ न दुःख ठहर पाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी कृपा की एक किरण भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधियारा हर ले जाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, इतना सा वरदान रहे-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में श्रद्धा, नयन में नीर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में मिलती रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन्म की सच्ची तक़दीर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे माँ गौरी, हाथ रहे तेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चाहे जैसा हो-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी छाया बनी रहे बस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल मन के पास रहे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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