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माँ, तेरी जय-जयकार मनाएँ।

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            माथे चंद्र सुशोभित प्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूप लगे जग से न्यारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंह सवारी, तेज निराला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तूने भक्तों को सँभाला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
घंटनाद से गूँजे धरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे नाम से मिटे व्यथा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी शक्ति, तेरा उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, तू ही जग का सहारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल चुनरिया, स्वर्णिम आभा,तेरे दर्शन परम प्रभा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों में अस्त्रों की शान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में जग का मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुष्टों के मन में भय भरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्तों की झोली तू भरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्बल को बल, दुखियों को आस,तेरे नाम से मिटे उदास।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब-जब मन पर संकट छाए,जब कोई अपना दूर हो जाए,तेरी चौखट याद में आए,तेरा नाम हृदय दोहराए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ! मन में विश्वास जगा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके पथ को राह दिखा दे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्रोध मिटे, सद्भाव सँवारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम के दीप हृदय में उतारे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महिमा गाऊँ माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे ही गुण गाऊँ माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में अरदास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनी रहे तुझमें मेरी आस।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद्रघंटा माँ, सुन ले पुकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर दे भवसागर से पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी भक्ति रहे दिन-रात,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा आशीष रहे हर साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय-जय माँ चंद्रघंटा रानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी महिमा अमर, कल्याणी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे चरणों में शीश झुकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ, तेरी जय-जयकार मनाएँ।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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