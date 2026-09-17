आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jaaha srajan hain , waha vishwakarma hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जहाँ सृजन है, वहाँ विश्वकर्मा हैं

Shreya Singh

Shreya Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            न पत्थर केवल पत्थर रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब छेनी उसको छू जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न लोहा केवल लोहा रहता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सोच उसे ढल जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक विचार से आकार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आकार से संसार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो बिखरी चीज़ों को जोड़ सके,जो असंभव को साकार करे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी रथ बने, कभी महल बने,कभी मंदिर की पहचान बने,कभी मशीनों की गति बने, कभी विज्ञान की उड़ान बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर युग ने जिनसे राह ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर निर्माण ने जिनकी छाप,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन विश्वकर्मा के नाम से ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सजती सृजन की हर एक किताब।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज न केवल पूजा उनकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज विचार भी पूजें हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो निर्माण करे इस धरती का,उस हर कारीगर को मान दें हम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि दुनिया केवल सपनों सेसुंदर नहीं बन पाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब कोई अपने हुनर से उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नई दिशा दिखलाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कल्पना आकार बने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मेहनत इतिहास लिखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ सृजन से कल सँवर जाए-समझो वहाँ विश्वकर्मा दिखे।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
23 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree