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गणपति आए, मंगल लाए

Shreya Singh

Shreya Singh

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                            गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूने मन में दीप जलाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर करें हर दुख की छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बप्पा ने जब हाथ बढ़ाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माथे चंदन, मोदक प्यारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्त खड़े हैं द्वार तुम्हारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर्वा लेकर शीश झुकाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन की हर मुराद सुनाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिद्धि-सिद्धि संग आपके आएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाग्य के बंद कपाट खुलाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस घर गूँजे नाम तुम्हारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस घर हो उजियारा-उजियारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटे सपनों को फिर जोड़ो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भटके मन को राह दिखाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ निराशा डेरा डाले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ उम्मीद के फूल खिलाओ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि दो, सद्बुद्धि भी देना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य-पथ पर हमको रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार की गाँठें खोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में प्रेम का दीप जलाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज तुम्हारे चरणों में हम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना हर अभिमान चढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस इतनी-सी विनती बप्पा-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जन्म तुम्हें ही शीश नवाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गूँजे हर घर गणपति बप्पा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशियों से भर जाए जग सारा,विघ्न विनाशक, मंगलदाता,तुमसे रोशन जीवन हमारा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गणपति आए, मंगल लाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर आँगन में सुख बरसाए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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34 मिनट पहले

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