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फिर नया सफ़र शुरू हो जाता है

Shreya Singh

Shreya Singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            एक दौर कभी थम जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौसम भी ढल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझते हैं आख़िरी पल, वो पल आगे बढ़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे पीछे छूटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते दूर निकलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने आँखों में रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके-चुपके बिखरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिन राहों पर चलकरहमने अपना घर बनाया था,वक़्त ने एक दिन मुड़कर वही रास्ता भुलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन रोया, आँखें भीगीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ने लाख सवाल किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अपने ही हाथों हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खूबसूरत ख़्वाब दिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भीतर से आवाज़ आई-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहर ज़रा, ये अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह का दरवाज़ा बंद हुआ,हर राह का अंत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज डूबा, रात भी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के बाद सवेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त भले ही बदल गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का हौसला मेरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूटा, उसकी याद रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, उसका मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आने वाला कल है अपना,उस पर थोड़ा विश्वास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी भी अजब मुसाफ़िर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकती है, फिर चलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कहानी खत्म करे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी कहानी लिखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जो बीत गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको बोझ बनाना क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मोड़ ने रोका था तुमको,उस मोड़ पर फिर आना क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दौर अगर खत्म हुआ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा दौर सज जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का एक सफ़र थमता है,तो नया सफ़र शुरू हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही ज़िंदगी है-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटना, सँवरना, फिर चलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत को आँखों से पढ़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शुरुआत को दिल से समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो आज खत्म दिखाई दे,कल वही शुरुआत बनेगा,जो रास्ता आज सूना है,कल वही कारवाँ बनेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौर बदलते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र बदलते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी खत्म नहीं होती-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसके अध्याय बदलते रहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दौर कभी थम जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौसम भी ढल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसे समझते हैं आख़िरी पल, वो पल आगे बढ़ जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ चेहरे पीछे छूटते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते दूर निकलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने आँखों में रहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुपके-चुपके बिखरते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिन राहों पर चलकरहमने अपना घर बनाया था,वक़्त ने एक दिन मुड़कर वही रास्ता भुलाया था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन रोया, आँखें भीगीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल ने लाख सवाल किए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्यों अपने ही हाथों हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ खूबसूरत ख़्वाब दिए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भीतर से आवाज़ आई-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ठहर ज़रा, ये अंत नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस राह का दरवाज़ा बंद हुआ,हर राह का अंत नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज डूबा, रात भी आई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के बाद सवेरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक़्त भले ही बदल गया हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीने का हौसला मेरा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो छूटा, उसकी याद रहेगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला, उसका मान रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आने वाला कल है अपना,उस पर थोड़ा विश्वास रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी भी अजब मुसाफ़िर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रुकती है, फिर चलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कहानी खत्म करे तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजी कहानी लिखती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए जो बीत गया है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको बोझ बनाना क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस मोड़ ने रोका था तुमको,उस मोड़ पर फिर आना क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दौर अगर खत्म हुआ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा दौर सज जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी का एक सफ़र थमता है,तो नया सफ़र शुरू हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद यही ज़िंदगी है-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटना, सँवरना, फिर चलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अंत को आँखों से पढ़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शुरुआत को दिल से समझना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो आज खत्म दिखाई दे,कल वही शुरुआत बनेगा,जो रास्ता आज सूना है,कल वही कारवाँ बनेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौर बदलते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफ़र बदलते रहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी खत्म नहीं होती-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस उसके अध्याय बदलते रहते हैं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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