कहा, पोशीदा गली से आया-जाया करो जिगर में।

ख़याल उनका, कुछ इस तरह आता है जिगर में

अलग-सी ख़ुशबू जुदा-सी कद्र होती है जिगर में।



उनकी अगर-मगर में जाने, कितने दौर बीते और,

चाँद दरीचे से न उतरा, ताउम्र इंतज़ार जिगर में।



तमाम चादरें ओढ़ के, सो तो लेता मैं भी मगर,

कैसे बंद हो, उनकी यह आवा-जाही जिगर में।



गंगोत्री से गंगासागर, अनगिनत तीरध नहा लिए,

नहीं धुलता नाम उनका, जो शाया है जिगर में।



वो न करें इकबाल-ए-शिद्दत, मनमर्जियाँ उनकी,

कुछ न कुछ चुलबुली तो है, उनके भी जिगर में।



उनका रूठना, ख़ुद ही मुस्काना कैसी पहेली है,

ज़फ़ा-दर-ज़फ़ा देखी, मगर पाक़ीज़गी जिगर में।



आम रास्ते बंद कर दिए उसने मेरे ख़िलाफ़ मंज़र ,

कहा, पोशीदा गली से आया-जाया करो जिगर में।

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