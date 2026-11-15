मिल ही जाएगी मंज़िल जहाँ होगी।

चंद दिनों में नए साल की इब्तिदा होगी,

अब तक तो मेरे पास है, आगे न मालूम ज़िंदगी कहाँ होगी।

निकल चला हूँ सफ़र में ये सोचकर,

मिल ही जाएगी मंज़िल जहाँ होगी।

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एक घंटा पहले