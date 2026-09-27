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चाँद और वो

Shivendra Mishra

Shivendra Mishra

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                            ऐ चाँद, तुझे कौन तकता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसके लिए तू रात भर जगता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तूने भी किया है इश्क़ उससे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बता दे उसको—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझमें उसे देख रहा हूँ मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ओट में आँखें सेंक रहा हूँ मैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भी तुझे देख रही है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरी ओट से आँखें सेंक रही है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वो भी मेरी तरह तन्हा होती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं रोता हूँ तो वो भी रोती है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या तगादा उसे भी मेरी यादों का होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या मैं जागता हूँ और वो सोता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महकता है मेरी यादों से वो भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहकता है किए वादों से वो भी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रातों का ख़सारा याद है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे मिलना हमारा याद है क्या?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कमरा याद आता है उसे भी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पटरी वापस बुलाती है उसे भी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वो भी कर रही है याद मुझको?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या वो भी तक रही है तुझमें मुझको?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या देगा तू मेरा पैग़ाम उसको,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिफ़ाफ़े में मेरा नाम उसको?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ चाँद, तू जाना वहाँ पे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ग़म की पिटारी खोल देना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई क़िस्से सुनाकर उसको मेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसको तन्हा करके छोड़ देना...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उसको तन्हा करके छोड़ देना।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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