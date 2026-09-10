" माटी हिन्दुस्तानी "

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Shivani Chauhan

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                            माटी हिंदुस्तानी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही नहीं लहराता शान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन रंगों का तिरंगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके लिए न जाने कितनों ने अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान गँवाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षों तक चली आज़ादी की लड़ाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर भारतवासी ने मिलकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की कभी मुग़ल तो कभी अंग्रेजों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से आज़ादी कराई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महाराणा और पृथ्वीराज चौहान जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वीर योद्धाओं ने न जाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने अकबर और मोहम्मद ग़ोरी जैसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुरंधरों को धूल चटाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
झाँसी की रानी जैसी बनीं न
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कितनी लक्ष्मीबाई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़रूरत पड़ने पर चूड़ी वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथों ने भी तलवार उठाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को तो कोई हिंदू, मुस्लिम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई सिख, ईसाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन आँच आए जब मातृभूमि पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बने सब भाई-भाई हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी ने अपने बुढ़ापे की लाठी गँवाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो किसी ने रंगों की दुनिया से दूरी बनाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख माँ की सूनी आँखें, आँख भर आई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितनी बहनों ने राखी बिन भाई के मनाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना भूलना उन पुरखों की वो सीख पुरानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि गाँधीजी ने हमको
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहिंसा और प्रेम से लड़ने की कला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिखाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मज़हब के नाम पर बेशक होती आज
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भी लड़ाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर यह ना भूलना कभी कि हमने ज़िंदगी हमारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही माँ से पाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया, करुणा, आदर और सम्मान जैसी कितनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीतियाँ भारत ने दुनिया को सिखाई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहित्य हो या विज्ञान, हमने हर क्षेत्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
में पहचान बनाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाँद पर जाकर भारत ने प्रतिभा अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सारी दुनिया को दिखाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनेकताओं में भी एकता की परिभाषा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत ने दुनिया को सिखाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीने से लगाकर, दुश्मन से बचाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रखनी ज़मीं ये हिंदुस्तान की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यूँ ही नहीं भारत के वीरों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जान अपनी गँवाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सात महाद्वीपों में बँटी ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती पर, खुशनसीब हैं हम कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने अपनी कब्र सजाने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये माटी हिंदुस्तानी पाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये माटी हिंदुस्तानी पाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने आज़ाद भारत के लिए खून की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदियाँ बहाई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शहीद होने पर भी शोक न मनाती होगी माँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके पूत ने माटी हिंदुस्तानी पाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी हिंदुस्तानी पाई है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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